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Fatsa'da yaya geçidinde farkındalık nöbeti

1 saat önce

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Fatsa'da yaya geçidinde farkındalık nöbeti, System.String[]

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.


Türkiye geneli yapılan uygulamada okul öğrencileri, engelli vatandaşlar ve yayalara araçların işaret olan yerlerde yol vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. 2018 yılında hayata geçirilen 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan yaya öncelikli trafik kampanyası faaliyetleri ilçedeki Dumlupınar ve Sakarya Okulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.


Sürücülere protokol ve emniyet görevlileri tarafından uyarıcı broşürler verilirken herhangi bir yaya gördüklerinde mutlaka yayalara yol verilmesi gerektiği söylenildi. Engelli vatandaşlar da uygulamaya katıldılar.


Uygulama sonrası Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine adına bu uygulama ilçemizde gerçekleşti. Türkiye genelinde gerçekleşen uygulamayı bizler de yaptık. Devletimizin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek amacıyla başta okullarımızın olduğu yerler olmak üzere her yerde sık uygulamaları yapacağız" dedi.


Gerçekleşen uygulamalara Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran'ın yanı sıra Fatsa Belediye Başkan yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Binbaşı Musa Ünsal, Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, daire ve kurum amirleri katıldı. - ORDU

Türkiye, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:08 Kaynak: İHA
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