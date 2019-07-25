Fatsa'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı
55 dakika önce
Kaza yapan araçlardan görüntüler Sağlık ekiplerinin gelişi Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:09 Kaynak: AA
Kaza yapan araçlardan görüntüler
Sağlık ekiplerinin gelişi
Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması ORDU - Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
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