Son Dakika Haberleri: Fatsa'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı
Son Dakika Güncel Haber

Fatsa'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

55 dakika önce

Kaza yapan araçlardan görüntüler Sağlık ekiplerinin gelişi Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza yapan araçlardan görüntüler
Sağlık ekiplerinin gelişi
Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Fatsa'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı
Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlerin hız tutkusu faciayla bitti! Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi Son Dakika! Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:05:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]