Fatsa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.



Yüksel Kurnaz (72) idaresindeki 34 ASF 39 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde, Cenan Alper'in kullandığı 52 D 7055 plakalı yolcu dolmuşuna arkadan çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle dolmuş da Sinan Üstün idaresindeki 52 K 730 plakalı otomobile yandan vurdu.



Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Türkan Kurnaz (70), araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Dolmuştaki 4 yolcu ise hafif yaralandı.



Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralı Kurnaz çifti, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak araçlar kaldırılana kadar tek şeritten verildi.

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