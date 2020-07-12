Fatsa'daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında - Son Dakika

Fatsa'daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında

Ordu'da Kemal Emen isimli şahsın sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı tabancayla vurarak öldürdüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ordu'da Kemal Emen isimli şahsın sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı tabancayla vurarak öldürdüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı


Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı (34) tabanca ile öldürdükten sonra polisin 'dur' ihtarına uymayarak kendisini de vurarak intihar eden 32 yaşındaki Kemal Emen'in cinayeti işleme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Sevgilisini vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurarak ağır yaralanan Kemal Emen, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. - ORDU

Fatsa, Emen, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:14 Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:44 Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:55 Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
22:14
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 22:21:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]