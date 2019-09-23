Son Dakika Haberleri: Fatsa'daki trafik kazası güvenlik kamerasında
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Fatsa'daki trafik kazası güvenlik kamerasında

47 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fatsa'daki trafik kazası güvenlik kamerasında, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öner Serdar yönetimindeki 52 KE 052 plakalı cip ile Şuayip Topuz'un kullandığı 52 AAD 438 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası araçta bulunan Öner Serdar ve Kağan Günal yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Öner Serdar yoğun bakımda tedavisi devam ederken diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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