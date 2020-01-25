Fatsa'dan Elazığ'a yardım seferberliği - Son Dakika

Dün gece Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yardım kampanyası çağrısına Fatsa Belediyesi de anında destek verdi.



Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın sosyal medya hesabından, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı 'Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için battaniye ve kışlık kıyafet kampanyasına' Fatsa Belediyesi olarak bizde destek veriyoruz. Hemşehrilerimizin özellikle battaniye ve kışlık kıyafet desteklerini belediye binamızda görevlendirdiğimiz memurlarımıza hızlı bir şekilde iletmelerini bekliyoruz" şeklindeki mesajına gece yarısı olmasına rağmen Fatsa halkı büyük destek verdi.



Vatandaş seferber oldu



Yardım çağrısı üzerine vatandaşlar evlerinde kullanılabilecek kışlık kıyafet ve battaniye gibi eşyaları alıp Fatsa Belediyesine getirdi. Belediyeye getirilen yardımlar hemen bir araçla Ordu Büyükşehir Belediyesinden gönderilen yardım tırına yetiştirildi.



Fatsa'da toplanan yardımlar Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde hazır olan tırlara ulaştırmak için yola çıkan ekiplere Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da eşlik etti.



Burada açıklamalarda bulunan Başkan Kibar, "Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Ordumuzdan da hissedildi. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremin hemen ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in çağrısı üzerine Ordu ili seferber oldu. Tüm ilçelerden yardımlar toplanmaya başlandı. Ordu depreme yardım anlamında hızlı bir şekilde yetişti" dedi ve daha sonra sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj yayımladı.



Kibar mesajında, "Kötü havalarda insan insana aç olur. Bir araya gelince dost dosta ilaç olur. Fatsalı hemşehrilerimin, Elazığ için yardım tırımız Büyükşehir Belediyemiz önünden saat 02.50'de hareket etti. Elazığ'da yaşanan deprem felaketinde yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimiz için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı yardım kampanyasına Fatsalı hemşehrilerimin gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyor, şükran ve minnetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Gece ilk gönderilen yardımların ardından Fatsalı vatandaşlar yardım malzemeleri getirmeye devam etti. Belediye görevlilerince paketlenen yardımlar Elazığ'a gönderilecek. - ORDU