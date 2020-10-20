Fatsa, Demir Ali için tek yürek oldu - Son Dakika

Ordu'da yaşayan, spinal müsküler atrofi (SMA) hastası Demir Ali Bayraktar için Fatsa adeta tek yürek oldu.

17 aylık Demir Ali'nin yaşama tutunabilmesi için 2,1 milyon euroluk ilacın tedarik edilmesi için Fatsa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Fatsa Belediyesi Kadın Meclis üyelerinin Demir Ali için düzenlediği 'Kurabiye Günü' etkinliğinde 88 bin TL yardım toplandı. Etkinliğine, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda duyarlı vatandaş katıldı.

Demir Ali'nin annesinden umut dolu mesajlar

Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncularının gerçekleştirdikleri gösterinin ardından ilk konuşan SMA hastası Demir Ali'nin annesi Ezgi Bayraktar, "Ordu ve çevre ilçelerdeki birçok esnaf Demir Ali için bir günlük hasılatını bağışlıyor. Böyle bir dönem de bu gerçekten de büyük fedakarlık. Herkes tek yürek oldu. Bu desteklerimizin ve mücadelemizin karşılıksız kalacağını asla düşünmüyorum. Bugün de umut olmak için kurabiye satıyoruz. İnşallah hep birlikte başarırız. Hepimiz Demir Ali'ye umut olmak için burada toplandık. Benim bir hayalim var. O da, bu parayı toplarız ve Ordu Rıhtım'da 100 adet kırmızı balonları bir kere uçururuz. Sonra Demir Ali'yi Amerika'ya yollarız. Emeği geçen kampanyaya destek olan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Evlatlarımıza daha iyi sarılabilmek için Demir Ali'yi yaşatmamız lazım"

Fatsa Belediyesi Meclis Üyeleri adına konuşan Serpil Koçan Demir Ali için Cumhuriyet Meydanı'na akın eden herkese teşekkür etti. Kampanyaya Demir Ali'ye umut ol sloganıyla başladıklarını ifade eden Koçan, "İnşallah bu slogan daha büyük adımlarla ileriye gidecek. Biz iki haftadır bu programa hazırlanıyoruz ve gittiğimiz tüm kapılardan asla elimiz boş dönmedik. 'Bir kere yardım yaptık, bir kere daha yapalım' dediler. Kendi kimliğimizi bırakıp anne kimliğimizle yolumuza devam ettik. Benim de üç tane evladım var, sosyal medyadan da paylaştım, buradan da söylemek istiyorum. Evlatlarımıza daha çok sarılabilmemiz için Demir Ali'yi yaşatmamız gerekiyor. Bugün başlattığımız bir kampanyaydı ama benim dileğim ve umudum Fatsa'da bu bağışların sürekli hale gelmesi. Daha fazla çocuğumuza umut olacağız. İnşallah Ordu Havalimanından Demir Alimizi ve ailesini gülerek Amerika'ya uğurlamak nasip olur" diye konuştu.

"Demir Ali bu şehrin vicdanıdır"

Demir Ali'nin bu tedaviyi alabilmesi için 8 aydan kısa bir zamanı kaldığını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, "Demir Ali için tüm Fatsa tek yürek oldu. Herkesin kendi imkanlarınca katkı sağlıyor. Fatsa Belediyemizin Kadın Meclisi üyelerimiz tarafından da Demir Ali'ye Umut ve destek olmak için 'Kurabiye Günü' temalı güzel bir yardım organizasyonu düzenlendi. Demir Ali bu şehrin vicdanıdır. Ben inanıyorum ki, Demir Ali'nin ilaç tedavisinin masrafları için gereken miktar toplanacak. Fatsamızın ve Ordumuzun gönlü çok büyük. Allah'ın izni ile bu iş tamamlanacak. Demir Alimiz ailesi ile tedavi için Amerika'ya uğurlayacağımız o sevinçli günlere ulaşacağız" şeklinde konuştu. - ORDU