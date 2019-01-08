Fatsa Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu
30 dakika önce
Fatsa Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Fatsa
Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Fatsa Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda 54 delege oy kullandı.
Tek listeyle gidilen seçimde, oyların tamamını alan Yeşiltaş, yeniden başkan seçildi.
Seçimin ardından konuşan Yeşiltaş, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde Fatsa'ya hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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