Son Dakika Haberleri: Fatsa Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu

Fatsa Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu

30 dakika önce

Fatsa Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Fatsa Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu, System.String[]
Fatsa Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda 54 delege oy kullandı.

Tek listeyle gidilen seçimde, oyların tamamını alan Yeşiltaş, yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından konuşan Yeşiltaş, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde Fatsa'ya hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Fatsa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!

Kaldırımda Yürüyen Adam, Zekice Bir Yöntemle Gaspçılardan Kurtuldu Benzin ve Motorine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:24:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]