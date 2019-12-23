Fatsa Gençlik Merkezi yeni projelere imza atacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa Gençlik Merkezi yeni projelere imza atacak - Son Dakika

Fatsa Gençlik Merkezi yeni projelere imza atacak

6 saat önce

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü 2019-2020 eğitim-öğretim yılında gençlere yönelik birçok alanda faaliyet ve çalışmalarla gençlere yeni imkanlar sunmaya devam edecek.

Fatsa Gençlik Merkezi yeni projelere imza atacak, System.String[]

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü 2019-2020 eğitim-öğretim yılında gençlere yönelik birçok alanda faaliyet ve çalışmalarla gençlere yeni imkanlar sunmaya devam edecek.


Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak ve kendilerini ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ve bünyesinde oluşturduğu birçok atölye ve kulüp çalışmalarını gençlere ücretsiz sunmaya her zaman olduğu gibi büyük bir hizmet aşkıyla devam etmektedir. Kurtuluş Mahallesi'ndeki ilçe müdürlüğü hizmet binasında, toplam 6 yıldır Fatsa ve çevresindeki 5 ilçe olmak üzere, 7 ve 29 yaş arası gençlere, 7 gün 09-00 ile 22-00 saatleri arasında atölye ve kulüp çalışmaları ve birçok sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de daha verimli zaman geçirmelerini, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak da, gelecek nesillerin daha güçlü bireyler olmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bugün itibarıyla 11 bin 500 genç üyeye ulaşmış olan Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü ulaşılamamış genç bırakmamak adına, birçok alanda yeniliklerine yenilik katarak, daha özgüvenli gençlerle güzel yarınlara yolculuk etmeye devam etmektedir" dedi. - ORDU

Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski bakan Rifat Serdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddia edildi
80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz

Son Dakika Haberleri
20:03 Trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
20:03 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evde ölü bulundu - Son Dakika
20:01 Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
20:00 Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı - Son Dakika
19:59 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (4) - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:07:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa Gençlik Merkezi yeni projelere imza atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]