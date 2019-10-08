Fatsa Gençlik Merkezinden gençlere yeni imkanlar

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılında birçok alanda faaliyet ve çalışmalarla gençlere yeni imkanlar sunacak.



Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı bünyesinde gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak ve farklı alanlarda gençlerin yetiştirilmesini kolaylaştıran etkinlikler bu yıl da devam edecek. Şuana kadar 11 bin 500 genç üyesi bulunan, 6 yıldır Fatsa ve çevresinde 5 ilçenin gençlerine verilen farklı alanlardaki birçok eğitim, 7 gün boyunca 09.00-22.00 saatleri arasında gençlere aktarılacak.



Fatsa Gençlik Hizmetleri Müdürü Berat Şahin, gençlerin eğlenerek öğrenme fırsatı bulduğu atölyelerde, şimdiye kadar 11 bin 500 genç üyeye ulaştıklarını belirterek, "Ulaşılamamış genç bırakmamak adına, birçok alanda yeniliklerine yenilik katarak, daha özgüvenli gençlerle güzel yarınlara yolculuk etmeye devam etmektedir" dedi.



Atölye çalışmalarının yanında, spor dalları, İngilizce ve işaret dili kursu gibi farklı alanlarda gençlerin eğlenerek öğrendiğini ifade eden Şahin, "Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birçok projeyi de gençlerle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Amacımız farklı sosyal, kültürel ve ekonomik çevredeki gençleri bir araya toplayarak geniş bir aile olmaktır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içinde aynı amaçlarla başlattık. Gençlerin yeni dönemde de yepyeni yeniliklerle kurumuz bünyesinde tanışacaklarını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.



Fatsa Gençlik Hizmetleri Müdürü Berat Şahin ayrıca, bu yıl 'bayan saati' uygulaması ile haftanın bir günü öğlene kadar, çalışan kadınlar içinse 17.00-21.00 saatleri arasında merkezin, kadınlara tahsis edileceğini de aktararak, sorumlu oldukları Çamaş, Çatalpınar, Aybastı, Korgan ve Kabataş ilçelerindeki gençlere hizmeti devam ettireceklerini sözlerine ekledi. - ORDU