Son Dakika Haberleri: Fatsa Giyim Eşyaları Odası yeni yerinde
Son Dakika Güncel Haber

Fatsa Giyim Eşyaları Odası yeni yerinde

10 dakika önce

Fatsa Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, "Her geçen gün artan üye sayımız ile kendi imkanlarıyla ayakta durabilen güçlü bir odayız" dedi.

Fatsa Giyim Eşyaları Odası yeni yerinde, System.String[]
Fatsa Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, "Her geçen gün artan üye sayımız ile kendi imkanlarıyla ayakta durabilen güçlü bir odayız" dedi.

Fatsa Giyim Eşyaları Odası Başkanlığı yeni yerine taşınarak üyelerine daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyor. Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi Topaloğlu Camisi yanındaki binaya taşınan Fatsa Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, "En iyi ve kaliteli hizmeti vermek için yeni yerimize taşındık, üyelerimiz her şeyin en iyisini layıktır" diye konuştu.

Cemal Paşalıoğlu, göreve geldikten bu zamana kadar başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, "İlk olarak 180 olan üye sayımızı 400'e çıkardık. Şimdi de yeni bir oda yeri tutarak bankalara yakın, vergi dairesinin hemen yanında olan bir yerde üyelerimiz daha hızlı bir şekilde işlerini görecek ve daha fazla zaman kazanmış olacaklar" şeklinde konuştu. - ORDU
Dumlupınar, Reşadiye, Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler
HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kayyum sonrası dikkat çeken çağrı: Sessizliğinizi bozun Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa Giyim Eşyaları Odası yeni yerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]