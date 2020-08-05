Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Sercihan Barutçu atandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sercihan Barutçu görevine başladı.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu atandı. İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi'nin Bitlis İl Emniyet Müdür Yardımcılığına tayin edilmesinin ardından boşalan göreve Sercihan Barutçu getirildi. Barutçu ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Fatsa ilçesine atandığı için mutlu olduğunu ifade eden müdür Barutçu, "1973 doğumluyum. Polis kolejini bitirdikten sonra 1996 yılında polis akademisinden mezun oldum. İlk görev yerim Aydın. Sonrasında Samsun, Artvin ve Eskişehir'de görevimi sürdürdüm. 2. sınıf emniyet müdürlüğü görevine terfi ettim ve şimdi de Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandım. Tüm Fatsa ilçemize yeni görev yerim hayırlı olsun diyorum. Burada güzel işler gerçekleştireceğiz. Görevimizi en iyi yapacağız. Bölge halkı çok sıcak ve samimi. Huzurlu ve güvenli bir Fatsa için çalışmalarımızı görev arkadaşlarımızla birlikte yürüteceğiz" dedi. - ORDU