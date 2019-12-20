Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi - Son Dakika

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yaptıkları toplantıda, Fatsa'ya değer katacak, marka şehir olma yolunda atılacak adımlar için önemli olan projelerin tüm detaylarını konuştuklarını söyledi.



Başkan İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş, Ruhi Özbay ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Okyay Sarıhan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve daire başkanları ile gerçekleşen toplantıda Fatsa ilçesi ile ilgili önemli projelerin içerik ve süreçlerini istişare ettiler.



Ordu Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen toplantı sonrası bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsamıza değer katacak, marka şehir olma yolunda atılacak adımlar için önemli olan projelerin tüm detaylarını konuştuk. Şehir olmanın hazzını, hizmet etmenin keyfini yaşatacak ve Fatsamızın değerine değer katacak önemli projelerin içerik ve süreçlerini Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Büyükşehir Belediyemizin A takımı ile istişare ederek kararlar aldık. Projelerin hayata geçirilmesi için alınan kararlarda öncülüğü ve büyüklüğü ile bizlere önderlik eden, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyor, alınan kararların İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ORDU