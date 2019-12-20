Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi - Son Dakika

Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi

6 saat önce

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yaptıkları toplantıda, Fatsa'ya değer katacak, marka şehir olma yolunda atılacak adımlar için önemli olan projelerin tüm detaylarını konuştuklarını söyledi.

Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi, System.String[]

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yaptıkları toplantıda, Fatsa'ya değer katacak, marka şehir olma yolunda atılacak adımlar için önemli olan projelerin tüm detaylarını konuştuklarını söyledi.


Başkan İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş, Ruhi Özbay ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Okyay Sarıhan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve daire başkanları ile gerçekleşen toplantıda Fatsa ilçesi ile ilgili önemli projelerin içerik ve süreçlerini istişare ettiler.


Ordu Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen toplantı sonrası bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsamıza değer katacak, marka şehir olma yolunda atılacak adımlar için önemli olan projelerin tüm detaylarını konuştuk. Şehir olmanın hazzını, hizmet etmenin keyfini yaşatacak ve Fatsamızın değerine değer katacak önemli projelerin içerik ve süreçlerini Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Büyükşehir Belediyemizin A takımı ile istişare ederek kararlar aldık. Projelerin hayata geçirilmesi için alınan kararlarda öncülüğü ve büyüklüğü ile bizlere önderlik eden, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyor, alınan kararların İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Son Dakika Haberleri
23:35 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
23:32 Uşak'ta 366 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika
23:30 Yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:40:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]