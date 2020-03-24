Fatsa jandarma vatandaşın yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa jandarma vatandaşın yanında - Son Dakika

Fatsa jandarma vatandaşın yanında

6 saat önce

Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı mahalle mahalle gezerek vatandaşların taleplerini gerçekleştiriyor.

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Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı mahalle mahalle gezerek vatandaşların taleplerini gerçekleştiriyor.


65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koşarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kırsal mahallerde jandarma ekipleri 18 hastane randevusu, 19 maaş çekme isteği, 7 erzak isteği, 1 odun ihtiyacı, 1 seyahat talebi ve 7 ilaç talebi alarak toplamda 53 talep yerine getirildi.


Duyarlı davranışları nedeniyle jandarma ekiplerine vatandaşlar teşekkür ettiler. - ORDU

Jandarma, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:16 Kaynak: İHA

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