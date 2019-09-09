Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran görevine başladı

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Fatsa Kaymakamlığına atanan Ömer Lütfi Yaran, yeni görevine başladı.



İstanbul Avcılar Kaymakamlığı görevinden Fatsa Kaymakamlığına atanan Ömer Lütfi Yaran, öz geçmişi hakkında bilgi vererek, "1968 yılında Zonguldak ili Devrek ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimi mi Devrek ilçesinde gerçekleştirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdim. 1994 yılında kaymakamlık görevine başladı. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde görev yaptıktan sonra Fatsa ilçemize atanarak göreve başladım. Aslen Trabzonluyum ve Fatsa ilçemiz bana yabancı sayılmaz. Giresun Tirebolu ve Ordu ilçemizin Çaybaşı ilçesinde kısa bir dönem kaymakamlık yaptım. Fatsa coğrafyasını iyi biliyorum. Fatsa ilçemize yeni görevim hayırlı olsun. Fatsa'ya iyi hizmetler sunmak istiyorum" dedi. - ORDU