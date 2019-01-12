Fatsa Koşu ve Bisiklet Yolu Projesi Bitme Aşamasında
1 saat önce
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde Atatürk Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi tamamlanma aşamasına geldi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi
tarafından Fatsa
ilçesinde Atatürk
Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi tamamlanma aşamasına geldi.
Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe
yapılan çalışmayla Fatsa'nın modern bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını ifade ederek, "10 bin 580 metre kare alan içerisinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği 2,5 km uzunluğundaki sahilde, 2,70 m genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 metre genişliğinde koşu yolu yapılıyor. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Engin Tekintaş
ve ekibine çok teşekkür ediyorum."
Proje kapsamında sahil boyunca 5 metre yüksekliğinde 115 adet dekoratif aydınlatma direği konuldu. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:22 Kaynak: İHA
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