Son Dakika Haberleri: Fatsa Koşu ve Bisiklet Yolu Projesi'nde Son Rötuşlar

Fatsa Koşu ve Bisiklet Yolu Projesi'nde Son Rötuşlar

20 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Atatürk Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi'nde son rötuşlar yapılıyor.

Fatsa Koşu ve Bisiklet Yolu Projesi'nde Son Rötuşlar, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Atatürk Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi'nde son rötuşlar yapılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre ilçenin sahilinde, 2,5 km uzunluğundaki sahilde 2,70 metre genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 metre genişliğinde koşu yolunda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Şehirde spor yapma ve hareket etmeyi teşvik etme amaçlı yapılan Bisiklet ve Koşu Yolu'nda asfalt uygulamasının boyama imalatının ilk bölümü yapıldı. Asfalt uygulamasının boyama imalatında 2 kat daha boya yapılacağı öğrenildi.

Sosyal yaşam alanları artıyor

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe yapılan çalışmayla Fatsa'nın modern bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını ifade ederek, "Bu çalışmanın bir benzerine Büyükşehir Belediyemiz Altınordu ilçemizde Akyazı ve 19 Eylül Atatürk Rıhtımı'nda yapmış ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. İlçemizin sosyal yaşam alanlarını artırmak adına inşallah çok yakında Fatsa'da hayata geçmiş olacak" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

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