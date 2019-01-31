Fatsa Koşu ve Bisiklet Yolu Projesi'nde Son Rötuşlar
20 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Atatürk Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi'nde son rötuşlar yapılıyor.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesindeki Atatürk
Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi'nde son rötuşlar yapılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi
Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre ilçenin sahilinde, 2,5 km uzunluğundaki sahilde 2,70 metre genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 metre genişliğinde koşu yolunda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Şehirde spor yapma ve hareket etmeyi teşvik etme amaçlı yapılan Bisiklet ve Koşu Yolu'nda asfalt uygulamasının boyama imalatının ilk bölümü yapıldı. Asfalt uygulamasının boyama imalatında 2 kat daha boya yapılacağı öğrenildi.
Sosyal yaşam alanları artıyor
Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe
yapılan çalışmayla Fatsa'nın modern bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını ifade ederek, "Bu çalışmanın bir benzerine Büyükşehir Belediyemiz Altınordu
ilçemizde Akyazı
ve 19 Eylül
Atatürk Rıhtımı'nda yapmış ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. İlçemizin sosyal yaşam alanlarını artırmak adına inşallah çok yakında Fatsa'da hayata geçmiş olacak" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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