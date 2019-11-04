Son Dakika Haberleri: Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı açılışa hazır
Son Dakika Güncel Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı açılışa hazır

Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı açılışa hazır

7 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Fatsa Mezbahası ve Hayvan Pazarında çalışmalar tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi.

Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı açılışa hazır, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Fatsa Mezbahası ve Hayvan Pazarında çalışmalar tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi.


Alanında uzman ekipler tarafından deneme kesimleri yapılan Mezbaha ve Hayvan Pazarı hizmete sunulmaya gün sayıyor.


Aynı anda birçok kesim yapılabilecek


Fatsa ilçesinde yapımı son aşamaya getirilen yeni mezbaha binası tam donanımlı, teknolojik yenilikleri içerisinde barındıran bir yer haline geldi. Toplam 34 bin 760 m2 alana sahip olan yeni mezbahada, son teknolojik teçhizatlarla aynı anda birçok kesim işlemi yapılabilecek.


Tam donanımlı mezbaha


Günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesiminin yapılabileceği mezbaha alanında idari bina, et işleme ve paketleme odası, 2 adet nizamiye binası, 1 adet deri deposu, 1 adet arıtma binası, 2 adet dezenfekte tüneli, 2 adet araç yıkama yeri, 1 adet 75 m3' lük su deposu ve 1 adet gübre deposu bulunuyor.


Betonarme ve çelik konstrüksiyon işleri, kenet çatı işleri, ince ve kaba inşaat işleri, alçı sıva ve boya işleri, çelik merdiven işleri, tüm ıslak hacim imalatları ve montajı tamamlanan tesis, peyzaj düzenlenme çalışmalarının yapılmasıyla hizmete sunulacak. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
"Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor! Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:48:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı açılışa hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]