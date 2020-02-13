Fatsa'nın yükünü taşıyan 'Dağ' - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yıllardır yük taşımacılığı yaparak geçimin sağlayan 65 yaşındaki İbrahim Dağ, ilerleyen yaşına rağmen bu mesleği devam ettiriyor.



Hamallık yaparak Fatsa'nın yıllardır yükünü taşıdığını söyleyen İbrahim Dağ, "Bu işi herkesin yapması mümkün değil. Yıllar önce bu mesleğe başladım ve işimi severek halen yapıyorum. Gençliğimde 7 katlı binaya tek başıma buzdolabı taşıdım. 65 yaşındayım hala daha buzdolabını 7'nci kata çıkarttığım gibi geri geri de sırtımda indirebiliyorum. Eskiden günde 4 hatta 5 işe gidiyordum. Şimdi ise bir işe bile zor gidiyorum. Nakliye şirketleri hamallığın bitmesinin en önemli nedeni" dedi.



"Gençliğimde 250 kiloyu yandan destek alarak sırtlıyordum"



Dağ, şunları söyledi: "Gençliğimde 250 kiloyu yandan destek alarak sırtlıyordum. Yaşıtlarım kahveye, camiye bastonla giderken ben hala sırtında yük taşıyorum. Ömrüm ve sağlığım izin verdikçe hamallık yapacağım. Çünkü başka bir geçim kaynağım yok. Bu şehrin insanı sayesinde çocuklarımı okuttum, büyüttüm, iş sahibi yaptım. Hamallık kimilerine göre utanılacak bir meslek olabilir ama biz ekmeğimizi alın terimizle kazandığımız için hep yaptığım işle onur duyduk." - ORDU