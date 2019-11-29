Son Dakika Haberleri: Fatsa OSB'de fabrikada yangın
Son Dakika 3. Sayfa Fatsa OSB'de fabrikada yangın - Son Dakika

Fatsa OSB'de fabrikada yangın

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kil fabrikasında yangın çıktı.

Fatsa OSB'de fabrikada yangın, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kil fabrikasında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa OSB'de özel bir şirkete ait kil fabrikasının ambalaj bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 112 acil servisi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplere iş makineleri de destek vererek yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ORDU

Fatsa, OSB, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti! Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 18:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa OSB'de fabrikada yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]