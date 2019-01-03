Son Dakika Haberleri: Fatsa Sakarya Ortaokulu İl Birincisi Oldu

Fatsa Sakarya Ortaokulu İl Birincisi Oldu

2 saat önce

Fatsa Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporlarında Ordu il birincisi oldu.

Fatsa Sakarya Ortaokulu İl Birincisi Oldu, System.String[]
Fatsa Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporlarında Ordu il birincisi oldu.

Fatsa'da şampiyon olduktan sonra Ordu'da ilçeyi temsil etmeye hak kazanan Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı Ordu'da yapılan finallerde başarılı sonuçlar alarak şampiyon oldu ve Türkiye finallerinde Ordu'yu temsil etme hakkı kazandı.

Aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden okulun Beden Eğitim Öğretmeni Selahattin Aydoğan, "Fatsa voleybol sporcu fabrikası meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda çalıştığımızın karşılığını il şampiyonu olarak aldık. Hedefimiz Türkiye finallerinde derece yapmaktır. Tüm sporcularımızı ve velilerini kutluyorum" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

Spor
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