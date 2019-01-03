Fatsa Sakarya Ortaokulu İl Birincisi Oldu
2 saat önce
Fatsa Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporlarında Ordu il birincisi oldu.
Fatsa Sakarya
Ortaokulu Voleybol Takımı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporlarında Ordu
il birincisi oldu.
Fatsa'da şampiyon olduktan sonra Ordu'da ilçeyi temsil etmeye hak kazanan Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı Ordu'da yapılan finallerde başarılı sonuçlar alarak şampiyon oldu ve Türkiye
finallerinde Ordu'yu temsil etme hakkı kazandı.
Aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden okulun Beden Eğitim Öğretmeni Selahattin Aydoğan
, "Fatsa voleybol
sporcu fabrikası meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda çalıştığımızın karşılığını il şampiyonu olarak aldık. Hedefimiz Türkiye finallerinde derece yapmaktır. Tüm sporcularımızı ve velilerini kutluyorum" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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