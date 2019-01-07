Fatsa Sydv'den 2018'de 18,5 Milyonluk Yardım

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Yaşlı Adamın Bulduğu Taştan, Dünyada Olmayan Element Çıktı!

Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi