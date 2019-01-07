Son Dakika Haberleri: Fatsa Sydv'den 2018'de 18,5 Milyonluk Yardım

Fatsa Sydv'den 2018'de 18,5 Milyonluk Yardım

1 saat önce

Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) Müdürü Nevzat Aydın, 2018 yılında toplamda 18 milyon 411 bin TL'lik yardım yaptıklarını söyledi.

Fatsa Sydv'den 2018'de 18,5 Milyonluk Yardım, System.String[]
Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) Müdürü Nevzat Aydın, 2018 yılında toplamda 18 milyon 411 bin TL'lik yardım yaptıklarını söyledi.

Fatsa SYDV Müdürü Nevzat Aydın, 2018 yılındaki faaliyetleri hakkında açıklama yaptı. Müdür Aydın yaptığı açıklamada, "İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca 2018 yılında ihtiyaç sahibi 4 bin 282 aile kişiye nakdi gıda yardımı üzere toplam 677 bin 200 TL tutarında gıda yardımı yapılmıştır. Vakfımızca ilçemizde ikamet eden yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik barınma yardımı faaliyetlerimizi de sürdürmekteyiz. Toplamda 6 bin 862 hanede yaşayan 20 bin 932 kişiye 18 milyon 411 bin TL yardım yaptık" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:43 Kaynak: İHA

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