Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi FETÖ'den tutuklandı.

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi FETÖ'den tutuklandı.


Ordu'da, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi ile odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz ile odada çalışan iki kişi gözaltına alındı.


Fatsa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali Feyzi ve Hulusi Yerebasmaz, "terör örgütüne maddi destek sağladıkları" iddiasıyla tutuklandılar. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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