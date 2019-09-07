Son Dakika Haberleri: Fatsa'ya atanan kaymakam yaran, avcılar'a veda etti
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Fatsa'ya atanan kaymakam yaran, avcılar'a veda etti

1 saat önce

FATSA'ya atanan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Avcılar'a veda etti.

Fatsa'ya atanan kaymakam yaran, avcılar'a veda etti, System.String[]
FATSA'ya atanan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Avcılar'a veda etti.
Kaymakam Yaran için verilen veda yemeğine çok sayıda isim katıldı. Avcılar'dan 1 yılı doldurmadan Fatsa'ya atanan Kaymakam Yaran, pazartesi günü yeni görev yerine başlayacağını belirtirken, davetlilerin çıkacakları olası Karadeniz turunda mutlaka kendisini ziyaret etmelerini beklediğini söyledi.  Avcılar Müftüsü Bekir Derin ve Yazı İşleri Müdürü Emine Başar, Avcılar'dan ayrılan kaymakam  Yaran'a çiçek ve hediye verdi.


Lütfi Yaran, Avcılar, Fatsa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:36 Kaynak: DHA
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