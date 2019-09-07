Fatsa'ya atanan kaymakam yaran, avcılar'a veda etti
1 saat önce
FATSA'ya atanan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Avcılar'a veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:36 Kaynak: DHA
FATSA'ya atanan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran
, Avcılar
'a veda etti.
Kaymakam Yaran için verilen veda yemeğine çok sayıda isim katıldı. Avcılar'dan 1 yılı doldurmadan Fatsa
'ya atanan Kaymakam Yaran, pazartesi günü yeni görev yerine başlayacağını belirtirken, davetlilerin çıkacakları olası Karadeniz
turunda mutlaka kendisini ziyaret etmelerini beklediğini söyledi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin ve Yazı İşleri Müdürü Emine Başar, Avcılar'dan ayrılan kaymakam Yaran'a çiçek ve hediye verdi.
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