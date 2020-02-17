Fatsa'ya yeni içme suyu deposu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa'ya yeni içme suyu deposu - Son Dakika

Fatsa'ya yeni içme suyu deposu

7 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Ordu genelinde sürdürdüğü yatırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Fatsa'ya yeni içme suyu deposu, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Ordu genelinde sürdürdüğü yatırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.


Fatsa ilçesinde 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edecek olan OSKİ, birçok mahallenin içme suyu sorununu çözmeyi amaçlıyor.


Fatsa ilçesinde yapımına başlanılan 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun kazı çalışmaları devam ediyor. Ayazlı Mahallesi'ndeki içme suyu deposunun yapımı tamamlandığında ilk etapta; Ayazlı, Evkaf ve Dolunay Mahallelerine hizmet verecek. Depo ile birlikte yapılacak terfi merkeziyle birlikte ikinci etapta; Yukarıtepe, Sudere, Aşağıtepe, Yeşiltepe ve Sazcılar Mahallelerine içme suyu iletimi sağlanacak.


Yapılan depo ile diğer depolar arasında bağlantı kurmak için 6 bin metre içme suyu boru hattı döşeyecek olan ekipler, çalışmaları haziran ayı sonunda tamamlayarak hizmete sunmayı amaçlıyor. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi
Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti Denizli ile ilgili korkutan deprem açıklaması: Risk birçok şehirden çok daha yüksek Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:23:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'ya yeni içme suyu deposu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]