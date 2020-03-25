Fatsa'ya yeni liman başkanı atandı - Son Dakika

Fatsa'ya yeni liman başkanı atandı
6 saat önce
Fatsa Liman başkanlığı'na Şükrü Gülay atandı.
Fatsa Liman başkanlığı'na Şükrü Gülay atandı.
Ordu Liman Başkanlığı görevinden Fatsa Liman Başkanlığı görevine atanan Şükrü Gülay, Fatsa İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran'ı makamında ziyaret etti.
Fatsa Liman Başkanı Şükrü Gülay'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, yeni görevinde başarılar diledi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:41 Kaynak: İHA
Son Dakika Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var