Fatsalı esnaflar denetimden geçti

Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, "Fatsa'da gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı. Bu sonuçta hem bizler hem de halkımız adına son derece sevindirici oldu" dedi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyonunda gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan sistemli denetimlerde esnafların denetimi geçtiğini belirten Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, "Yapılan denetimleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile aramızda istişare içindeyiz. Her türlü gıda maddesi üreten bütün üyelerimiz odamızca çok önemsenmektedir. Yaptıkları iş direkt insan sağlığını ilgilendirmektedir. Yediğimiz içtiğimiz gıda maddesinin güvenilir olup olmaması hem ticaretimizi hem de sağlığımızı olumlu ya da olmuşuz etkilemektedir. Yapılan denetimler neticesinde ilçemizde faaliyet gösteren her türlü gıda maddesi üreten veya satan üyelerimiz hakkında olumsuz bir netice çıkmamıştır. Bu konuda gösterdikleri hassasiyetleri için üyelerimizle gurur duyduk. İl genelinde merkez ve ilçelerdeki işletmelerde tespit edilen olumsuz sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. İlçemizde gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı. Bu sonuçta hem bizler hem de halkımız adına son derece sevindirici oldu. Halkımız ilçe esnafımıza güvenerek gönül rahatlığıyla alış verişini yapmaya devam edebilir" diye konuştu. - ORDU