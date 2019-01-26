Son Dakika Haberleri: Fatsalı Sporcu Milli Takıma Seçildi

Fatsalı Sporcu Milli Takıma Seçildi

5 dakika önce

Konya'da yapılan Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alan Fatsalı tekvandocu Sueda Karip, Şubat ayında Antalya'da yapılacak olan Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'na Türk Milli Takımı'nı temsilen katılacak.

Fatsalı Sporcu Milli Takıma Seçildi, System.String[]
Konya'da yapılan Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alan Fatsalı tekvandocu Sueda Karip, Şubat ayında Antalya'da yapılacak olan Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'na Türk Milli Takımı'nı temsilen katılacak.

Konu ile İlgili bilgi veren Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "Sueda, yaklaşık sekiz yıldır tekvando yapıyor. Geçmişine baktığımızda birçok şampiyonada dereceler aldı. Birçok Ordu birinciliği ve grup birincilikleri var. Büyükler kategorisinde ilk defa yarıştı ve ilk yılında başarılı bir sonuç alarak Türk Milli Takımı'na girdi. Sueda daha 16 yaşında ve gelecek vadeden bir sporcu. İnşallah gelecekte daha birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Buradan sporcumuzu kutluyorum. Milli takımda başarılar diliyorum" dedi.

Milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu Sueda Karip ise yaptığı açıklamada, "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Yaşım küçük olduğu için ablalarımın arasından milli takıma seçilmek çok güzel bir duygu. Ülkemi temsil etmek ayrıca bir gurur. Aslında gençler kategorisinde milli takıma girmeyi hedefliyordum. Ama orada şanssız bir şekilde bir puan farkla yenildim. Allah bu başarıyı büyükler kategorisinde verdi. Bana desteklerini esirgemeyen Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zaman da hocam olan Halil Bekyürek'e ve aileme teşekkür ederim" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Spor
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