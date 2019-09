Fatsalı Yardım Sevenler sevindirdi

Fatsa Yardım Sevenler Derneği yardıma muhtaç ailelere yaptığı yardımlarla çok sayıda vatandaşı sevindirdi.



Yardım çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ederek her ailenin istek ve taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, "Yeni çalışma dönemimize çocukları, öğrencilerimizi ve ihtiyaç sahiplerini sevindirerek başladık, her zaman söylediğimiz gibi bizler verenleri ihtiyacı olanları buluşturan köprüyüz, güzel olaylara vesile olabilmek için çabalıyoruz. Talebimiz doğrultusunda yüce gönülleriyle yüzlerce çocuğun ayağını ve yüreğini sağlayan yardım seven dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Gönüllülük esasıyla çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - ORDU