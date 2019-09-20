Son Dakika Haberleri: Fatsalı Yardım Sevenler sevindirdi
Son Dakika Güncel Haber

Fatsalı Yardım Sevenler sevindirdi

1 saat önce

Fatsa Yardım Sevenler Derneği yardıma muhtaç ailelere yaptığı yardımlarla çok sayıda vatandaşı sevindirdi.

Fatsalı Yardım Sevenler sevindirdi, System.String[]

Fatsa Yardım Sevenler Derneği yardıma muhtaç ailelere yaptığı yardımlarla çok sayıda vatandaşı sevindirdi.


Yardım çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ederek her ailenin istek ve taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, "Yeni çalışma dönemimize çocukları, öğrencilerimizi ve ihtiyaç sahiplerini sevindirerek başladık, her zaman söylediğimiz gibi bizler verenleri ihtiyacı olanları buluşturan köprüyüz, güzel olaylara vesile olabilmek için çabalıyoruz. Talebimiz doğrultusunda yüce gönülleriyle yüzlerce çocuğun ayağını ve yüreğini sağlayan yardım seven dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Gönüllülük esasıyla çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti
CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor 2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:57:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsalı Yardım Sevenler sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]