Fatura cep yakacak: GeForce RTX 40 serisinin güç tüketimi sızdı - Son Dakika
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Fatura cep yakacak: GeForce RTX 40 serisinin güç tüketimi sızdı

19.06.2022 15:42
Fatura cep yakacak: GeForce RTX 40 serisinin güç tüketimi sızdı

Nvidia GeForce RTX 40 güç tüketimi belli olmuş olabilir. İddilara göre RTX 4090'da 800W'lık maksimum sınır olacak. İşte detaylar.

Ortaya çıkan yeni söylentiler, Nvidia'nın GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarının güç canavarı olacağını gösteriyor. Önceki güç tüketim sızıntılarının "çok düşük" olduğunu gösteren yeni paylaşım, GeForce RTX 40 serisinin 800W'a kadar güç sınırına ihtiyaç duyacağını bildirdi.

Nvidia RTX 40 serisi 800W güç tüketimine ihtiyaç duyabilir

Kopite7kimi isimli güvenilir bir Twitter hesabından gelen açıklamada, GeForce RTX 40 serisinin güç sınırları belli oldu. RTX 40 serisinde yer alacak AD102, AD103, AD104 ve AD106 GPU'ları ile ilgili kritik bilgiler açıklandı.

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İlk olarak ekran kartı güç sınırı ve TDP arasındaki farkı iyi anlamak koymak gerekiyor. Güç sınırı, GPU'nun çalışabileceği ve ekran kartın BIOS ayarlarındaki maksimum watt'ı temsil ediyor. Pahalı soğutmaya sahip ekran kartları, güç sınırına yakın değerlerde çalışabilir. TDP ise standart kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan, güç sınırından önemli ölçüde düşük enerjidir.

Fatura cep yakacak: GeForce RTX 40 serisinin güç tüketimi sızdı

RTX 4090'da yer alacak AD102 GPU'nun 800W güç sınırı ile gelmesi bekleniyor. Daha önceki spekülasyonlar, RTX 4090'nın 600W veya daha düşük bir TDP ile piyasaya sürüleceğini gösteriyordu. Ancak Kopite7kimi, çekirdek GPU'nun 800W güç sınırına sahip olacağını düşünüyor.

Fakat AD103, AD104 ve AD106 GPU çekirdeklerinde daha kabul edilebilir güç sınırlarının olacağı ifade edildi. Muhtemel GeForce RTX 4080'i besleyecek AD103 GPU'nun 450W sınırına sahip olması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse GeForce RTX 3090 ve RTX 3080'in sırasıyla 400W ve 370W maksimum güç sınırları bulunuyor.

Nvidia GeForce RTX 40 serisinin maksimum güç sınırları şu şekilde olacak:

AD102 (RTX 4090) – 800W

AD103 (RTX 4080) – 450W

AD104 (RTX 4070) – 400W

AD106 (RTX 4060) – 260W

Fatura cep yakacak: GeForce RTX 40 serisinin güç tüketimi sızdı

Nvidia RTX 40 serisi çıkış tarihi ile ilgili olarak bugüne kadar birkaç sızıntı yapıldı ve hepsi 2023'ün ilk çeyreğini işaret etti. Son raporlar ise daha kesin bir tarih vererek Ocak 2023'te düzenlenecek olan CES etkinliğini hedef gösterdi.

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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Nvidia, Güncel, Son Dakika

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