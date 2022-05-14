Fatura kabarıyor: Instagram'ın cep yakan abonelik özelliği Türkiye'de - Son Dakika

Instagram, abonelik sistemini Ocak ayında kullanıma açmıştı. ABD'de 0,99 dolardan 99,99 dolara kadar değişen ücretlerle sunulan özelliğe sınırlı sayıda kullanıcı erişebiliyordu. Sosyal medya devi şimdi abonelikleri Türkiye'ye getirdi ve TL cinsinden fiyatlarını da açıkladı.

Onlyfans'ın "aboneliğe dayalı içerik" sistemi diğer sosyal medya platformlarına ilham oldu. Geçen sene Twitter, bağış mantığıyla çalışan Süper Takip'i Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde kullanıma sunmuştu. İçerik üreticilere yeni bir gelir modeli yaratan bu sistem son olarak Instagram uygulamasına da geldi.

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Instagram abonelik fiyatları 85 TL'ye kadar çıkıyor

Instagram, Türkiye'deki App Store sayfasında bir değişiklik yaptı. Uygulama İçi Satın Alımlar bölümünde 'Instagram Subscriptions 77' ve 'Instagram Subscriptions 194' gibi birkaç tane uygulama içi satın alma seçeneğini listeliyor. Buradaki 77 ve 194, abonelik fiyatlarını temsil etmiyor.

Sayıların ne anlama geldiği bilinmemekle birlikte, Instagram Türkiye için belirlenen abonelik fiyatları şu şekilde:

Instagram Subscriptions 72 (1 Ay): 60,99 TL

Instagram Subscriptions 77 (1 Ay): 60,99 TL

Instagram Subscriptions 194 (1 Ay): 84,99 TL

Instagram Subscriptions 191 (1 Ay): 84,99 TL

Şu an için iki fiyat gözüküyor olsa da, içerik üreticiler, takipçilerine bu fiyat aralıklarında herhangi bir tutar üzerinden abonelik sunabilecekler. Örneğin sistemin aktif olduğu bazı Türkçe hesaplarda abonelik ücretinin 66,99 TL olduğunu görebilirsiniz. Sosyal medya şirketi, bu noktada içerik üreticiye inisiyatif hakkı tanıyor.

Bir profildeki Takip Et butonunun yanında veya altında/üstünde bulunan Abone Ol'a tıklayarak aboneliği başlatabilirsiniz. Buton gözükmüyorsa özelliği henüz hesabında aktif etmemiş demektir.

Peki aboneliğin amacı ne?

Cevap basit: içerik üreticilerin doğrudan hitap ettikleri kitle sayesinde para kazanmasını sağlamak. Bir hesaba abone olduğunuzda şu ayrıcalıklara erişeceksiniz:

Abone rozeti: Abone olduğunuz hesaba mesaj gönderdiğinizde ve paylaşımlarına yorum yaptığınızda kullanıcı adınızın yanında size özel bir rozet gözükecek.

Abonelere özel hikaye ve canlı yayın: Hesabın sadece abonelerine açık olacak şekilde paylaştığı hikayeleri ve canlı yayınları görebileceksiniz.

Halihazırda Instagram'dan ürün satarak, reklam alarak ve sponsorluk anlaşmaları yaparak para kazanılabiliyor. Ancak abone ol özelliği sayesinde içerik üreticinin gelir kazanmasına doğrudan takipçileri yardımcı olabiliyor. Bu arada 2023'e kadar Meta, gelirden komisyon almayıp yüzde 100'ünü hesap sahibine aktaracak.

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