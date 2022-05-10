Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

10.05.2022 12:25

Son dakika haber: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Konya'da kiracı ile ev sahibi arasında fatura meselesi yüzünden çıkan kavgada kiracısını tüfekle vurarak öldüren cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.

'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da kiracı ile ev sahibi arasında fatura meselesi yüzünden çıkan kavgada kiracısını tüfekle vurarak öldüren cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki iki katlı müstakil evin birinci katında oturan Hüseyin M. (31), ikinci katta oturan kiracıları olan Mevlüt Kapanarasında faturaları ödemediği iddiasıyla sabah saatlerinde tartışma yaşandı. İkili arasında akşam saatlerinde tekrar çıkan tartışma sırasında Hüseyin M. evinden getirdiği tüfek ile havaya bir el ateş ettikten sonra kiracısı Mevlüt Kapan ve olay yerinde bulunan ve kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Ali G'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan kiracı Mevlüt Kapan ambulansla Meram Devlet Hastanesine, parmağından yaralı Mehmet Ali G. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mevlüt Kapan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, parmağından yaralanan Mehmet Ali G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cinayeti işleyen ev sahibi Hüseyin M. ise karakola giderek suç aleti tüfekle birlikte teslim oldu. Şüpheli Hüseyin M., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İlk ifadesi alınan Hüseyin M.'nin, olaydan önceki gün kiracısı Mevlüt Kapan ile ödenmeyen su faturası nedeniyle kavga ettiklerini, dün akşam saatlerinde de olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Konya Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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