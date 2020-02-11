"Fatura ödeme" bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Fatura ödeme' bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi yakalandı - Son Dakika

"Fatura ödeme" bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi yakalandı

6 saat önce

Bartın'da "fatura ödeme" bahanesiyle 418 kişiyi yaklaşık 150 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bartın'da "fatura ödeme" bahanesiyle 418 kişiyi yaklaşık 150 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon faturası üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin 100 liranın üzerinde telefon faturası olanları tespit edip aradıklarını ve "Üniversite öğrencisiyiz, faturanızı yanlışlıkla ödedik." diyerek verdikleri banka hesabına paranın yatırılmasını sağlayarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.

418 kişiye aynı yöntemle ulaşarak yaklaşık 150 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 zanlı, Ankara, Samsun, Kayseri ve Çorum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4'ü yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi. Bir şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı.

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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