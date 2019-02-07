Fatura Ödeme Merkezi ile Bir Mahalle Dolandırıldı

İstanbul Pendik'de bir fatura ödeme merkezine ödeme yapan vatandaşlar dolandırıldı.

İstanbul Pendik'de bir fatura ödeme merkezine ödeme yapan vatandaşlar dolandırıldı. Olay Pendik'te yaşandı. Alınan bilgiye göre, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemek için fatura ödeme merkezine üç ay boyunca para yatıran vatandaşlar gerçeği öğrenince şok yaşadılar. Ödeme merkezinden aldıkları makbuzların sahte ve faturaların ödenmediğini fark eden vatandaşlar buraya akın etti. Ancak ödeme merkezinin kapalı olmasıyla vatandaşlar büyük şok yaşadı. Merkezi işleten şahsın da kayıplara karışmasıyla vatandaşlar polis merkezine gittiler. Burada şikayette bulunan vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Ali Rıza Koçak, "Biz mağduruz burada. Ortalama faturalar 600 lira geliyor. Bazı ailelerin daha fazla. 1200 lira ödediğini söyleyen aileler de var. Böyle yerlere neden göz yumuyorlar? İnsanlar böyle istediği gibi yer açıp insanları dolandırabiliyorlar mı ' Bana ihbarname gelmiş. Faturanı ödememişsin diye. Bu kışın ortasında bütün insanlar mağdur. Devletin böyle yerlere bir çözüm bulması lazım. Herkes mağdur. İnsanlar burada bekliyor adam yok. Böyle 61 lira, 203 lira, 48 lira, 74 lira, şimdi birde bu ay ki faturalar geldi. Bir önceki ayın kiler var yani anlam veremiyoruz. Sen bu tabelayı neye göre veriyorsun. Herkes böyle istediği gibi açıp insanları dolandırıp gidecek mi' Burada muhtemelen 1000 tane ev buraya gelip ödeme yapıyordur. Çünkü uzun süredir burada. Adam en son vurgunu yapıp gidiyor. 1000 tane ev yani ortalama 1000 liradan düşünün. Uzun zamandır 2-3 yıldır burada da bu sanırım bir el değişimi yapmış. Ama şimdi adamı tanımıyorsun ki el değişimi oldu mu, olmadı mı? Kimdir, nedir, bilmiyorsun" dedi.



(İHA)

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