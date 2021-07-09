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Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar - Son Dakika

Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar

09.07.2021 15:16
Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fatura ödeme merkezinin sahibi, 1 ay boyunca sahte makbuz vererek yüzlerce kişiyi dolandırıp, yaklaşık 2 milyon lirayla kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fatura ödeme merkezinin sahibi, 1 ay boyunca sahte makbuz vererek yüzlerce kişiyi dolandırıp, yaklaşık 2 milyon lirayla kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir fatura ödeme merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce Fevzi Süreyya A. isimli şahıs cadde üzerinde bulunan fatura ödeme merkezini devraldı. Şahıs, yaklaşık 1 ay boyunca faturaları ödemek için gelen vatandaşların paralarını aldı. 1 ay sonra cep telefonlarına faturalarının ödenmediğine dair mesaj gelen vatandaşlar, soluğu fatura ödeme merkezinin önünde aldı. Adrese giden vatandaşlar, fatura ödeme merkezinin kapalı olduğunu ve içinin boşaltıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlara verilen makbuzların ise sahte olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, bazı vatandaşların faturalarının ödenmediğini fark edip şikayette bulunmaları üzerine adrese polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Ekipler, buradaki incelemelerinin ardından adresten ayrıldı. Polis baskınından 8 gün sonra ise Fevzi Süreyya A., fatura ödeme merkezinin içini boşaltarak kayıplara karıştı.

"2 milyona yakın para topladılar"

Buranın 1 ay önce resmi olarak fatura alımı yapabildiğini söyleyen bölge esnaflarından Hakan Kurt, "SEPAŞ'ın yetkili noktasıydı ve diğer faturaları da yetkili olarak alabiliyordu. Sonra bu arkadaş başka sebeplerden dolayı dükkanı kapatmak istedi. İnternetten bu arkadaş ilan vermiş. 'Burası bol miktarda fatura alıyor, karlı bir yer, devretmek istiyorum' diye ilan vermiş. İlanı verince bunu gören bir vatandaş burayı almak istemiş. Tabii alınca sıkıntı şu oldu; burayı devretmek isteyen arkadaş bunu sorgulamayınca, alan vatandaşa burayı devretti. Daha sonra burası 1 ay boyunca fatura topladı. Sonra geçersiz, sahte makbuzlar üretip millete verdiler. Yani boş kağıt verdi, parayı aldı ödendi diye. Bizim yetkili yerimiz var, oraya gidip sorguladığımız zaman borcun çıktığı gözüktü. Sesler yükselince burayı kapattılar ve kaçtılar. O zamana kadar yaklaşık 2 milyona yakın parayı topladılar. Yaklaşık 9 bin fatura alımı yaptılar. İş böyle olunca şu anda adama ulaşılamıyor ve şu an kapalı. Biz diyoruz ki birisi gelip fatura ödediği zaman çıkarıp makbuzuna baksın. Karekod uygulaması, abone numarası olmadan ödeme yapmasın diye uyardık ama insanlar 10 yıldır buraya ödeme yaptıkları için özellikle uyarmamıza rağmen gelip ödeme yapmaya devam ettiler. Biz uyardık ama dinlemediler, dinlemeyince binlerce insan mağdur oldu" dedi.

Telefonuna gelen bir mesajla ödediği faturasının ödenmemiş olduğunu öğrenen Ahmet Kaşık ise, "Bu ay faturamı ödemiştim. Ayın 5'inde 'Faturanız ödenmemiştir' diye bana mesaj geldi. Buraya kontrol etmek için geldim. Ama buranın kapalı olduğunu gördüm. Ne yapacağımı bilmiyorum, mağdurum" diye konuştu. - KOCAELİ

Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Orhangazi, Dilovası, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar - Son Dakika


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