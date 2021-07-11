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Fatura öderken aman dikkat! - Son Dakika

Fatura öderken aman dikkat!

11.07.2021 14:52

Faturalar gerçekti ama iddialarına göre ödeme merkezi sahteydi.

Faturalar gerçekti ama iddialarına göre ödeme merkezi sahteydi.. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faturalarını ödediklerini sanan yüzlerce kişi sahte ödeme merkezi mağduru oldu..

SONRA MESAJ GELDİ 3 AY ÖDENMEMİŞ DİYE, MAĞDURUM..

Sayıları her geçen gün artan ve mahalle aralarında gibi türeyen korsan fatura ödeme merkezleri dolandırıcıların adresi oldu..

Yıllardır yapılan uyarılara ve yaşanan mağduriyetlere

rağmen, son bir yılda 40 bin kişi daha sahte ödeme merkezlerine 50 milyon TL kaptırdı..

Paralarını korsan merkezlere kaptıran vatandaşlar bir de doğalgaz, su ve elektriklerinin kesilmesiyle çifte mağduriyet yaşarken dolandırıcıların sahte fatura vurgununda iki yöntem izledikleri ortaya çıktı.

İlk yöntem lisanslı olan bayileri devir alarak kayıplara karışmak..

Uzun yıllardır bilinen ve güvenilen merkezin beli bir müşteri potansiyeli bulunuyor. Devralan kişi, gişede bulunan çalışanları değiştirmiyor. 1 ay kadar fatura tahsilatı yaptıktan sonra, dolandırıcılar kayıplara karışıyor.

İnternet üzerinden faturasının ödenmediğini gören kişilere ise 'Sisteme düşmedi, ancak faturanız ödendi' yalanı söyleniyor. Ödeme yapan kişiye sahte bir makbuz veriliyor. Bir süre sonra yeniden faturasını ödemeye gelen vatandaş kapısına kilit vurulan kapıyla karşı karşıya kalabiliyor..

Tüketici dernekleri ise uyarıyor: Tabelaya kanmayın. Resmi sistemlerden 'yetkili bayi mi' diye sorgulayın.

Fatura öderken aman dikkat!
Fatura öderken aman dikkat!
Fatura öderken aman dikkat!
Fatura öderken aman dikkat!

Türk Lirası, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatura öderken aman dikkat! - Son Dakika


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