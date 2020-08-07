Fatura öderken kalp krizi geçiren jandarma personeli yaşamını yitirdi - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, ikametine ait su faturasını ödemek için Nevşehir Belediyesi'ne gelen Yaşer, vezne sıra numarası alarak beklemeye başladı. Bir süre sonra yere yığılan Yaşer'in durumunu gören güvenlik görevlisi, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 09:15

Kaynak: AA

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