Faturalar önceki 2 yılın aynı ay ortalaması baz alınarak belirlenecek - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba "Kıyasen Fatura Düzenleme kapsamında olan tüketicilerin faturaları son 3 ayın değil önceki 2 yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir." açıklamasında bulundu.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla, karantinaya alınan, idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı yerlerde elektrik ve doğal gaz faturalarında "Kıyasen Fatura Düzenleme" uygulamasını hayata geçirdiğini belirtti.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenleme işleminin ülkenin tamamında olmayacağını ifade eden İba, söz konusu düzenlemenin 3 ay süreyle uygulanacağını bildirdi.

Hiçbir tüketicinin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Kıyasen Fatura Düzenleme kapsamında olan tüketicilerin faturaları son 3 ayın değil önceki 2 yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. Tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacaktır. Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacaktır. Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek ve tüketicinin mağdur edilmesine izin verilmeyecektir. Tüketiciler, kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumların internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden kontrol edebilecektir."