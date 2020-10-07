Faturalarını ödeyemeyen 289 bin Alman hanenin elektriği kesildi - Son Dakika

Yıllık bir triliyon 327 milyar Euro ihracatı bulunan Almanya'da fakirlik yüzünden elektrik faturalarının ödeyemeyenlerin sayısı 289 bin oldu. 289 evin elektriğinin kesildiği açıklandı.

Federal Elektrik Ağ Ajansı tarafından yapılan açıklamada bir önceki yıla oranla elektrik kesilmesinde 7 bin azalma olduğu belirtildi. Aylık elektrik faturalarının ödeyememe yüzünden 4 milyon 70 bin haneye kesinti yapılacağı ikaz yazısı gönderildiği bildirildi. İki bin yılından sonra Almanya'da elektrik fiyatlarının iki katına çıktığı ve Almanya'nın dünyada en pahalı elektrik kullanan ülkeler sıralamasında 16. sırada bulunduğuna dikkat çeken Piyasa araştırma ve fiyat karşılaştırma kurumu Verivox, ortalama bir Almanın yıllık bin 500 Kilowatt saat kullandığını, Kilowatt saatin 32.10 cente mal olduğunu, bu rakamı Hollanda ve İsveç'te yaşayanlarla mukayese edildiğinde ise iki kat olduğunu belirtti.

(Mehmet Koca/İHA)