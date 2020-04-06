Faturasını ödemediği için elektriği kesilen esnafın zararı karşılandı - Son Dakika

Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de elektrik dağıtım hizmetini yürüten Meram Elektrik Dağıtım AŞ, (MEDAŞ) elektriği kesilen esnaf Refik Keskin'in maddi zararını karşıladı.

MEDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, Konya'nın Selçuklu ilçesinde esnaflık yapan, faturasını ödemediği için elektriği kesilen Keskin'in elektriği tekrar açıldı.

MEDAŞ İşletme Sorumlusu İsa Yaldız, elektrik kesintisi nedeniyle iş yerinde ürünleri zarar gören Keskin'i ziyaret etti. Yaldız, esnafın zararının MEDAŞ tarafından karşılandığını bildirdi.

Memnuniyetini dile getiren Keskin, Yaldız'a teşekkür etti.