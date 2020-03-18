Faturasını ödeyemeyenin hattı kapanmayacak; gecikme faizi de yok - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerinin şubat ayı faturalarını ödeyememeleri durumunda cep telefonu hatlarının, mart ayı sonuna kadar kapanmayacağını üstelik hiçbir gecikme faizi uygulanmayacağını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı karara göre de 27 Mart tarihine kadar her bölgede hizmet verecek bir nöbetçi 'iletişim merkezi' olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, bu zor günlerde müşterilerinin yanında olduklarını ve iletişim ihtiyaçları için sürekli aksiyon aldıklarını söyledi. Küçüközdemir, Her bölgede 1 tane nöbetçi iletişim merkezi olacağını ve belirlenen 09.00 ile 13.00 saatleri arasında hizmet vereceğini dile getirdi.

İletişimin temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurgulayan Küçüközdemir, "Bu dönemde bunu daha da iyi gördük, tüm dünyayı buradan takip ediyor, bilgi ediniyor, yakınlarımızdan haber alıyoruz" dedi.

HATLAR KAPANMAYACAK, GECİKME FAİZİ UYGULANMAYACAK

Hızlıca tedbirler aldıklarını belirten Küçüközdemir, "En önemlisi müşterilerimizin iletişiminin kesilmemesidir. Bu yüzden şubat ayı faturasını belirli nedenden ötürü ödeyemeyen müşterimizin hattını kapatmıyor, gecikmeden dolayı faiz uygulamıyoruz. Uygulamamız aynı zamanda Turkcell Ev İnterneti kullanan müşterilerimiz için de geçerlidir. 31 Mart tarihine kadar hiçbir cep telefon veya internet kapanmayacaktır. Bu zor dönemde birlik olup bu süreci önce ülkemiz ve tüm dünya olarak en erken zamanda atlatmamız en büyük dileğimizdir" diye konuştu.

Birçok işlemin online olarak 'Cep Hesabım' uygulaması üzerinden yapılabildiğini belirten Küçüközdemir, sadece acil ihtiyaçlar için nöbetçi mağazaların hizmet verdiğini, Çağrı Merkezinin de aynı şekilde 7/24 çalışmaya devam ettiğini aktararak nöbetçi mağaza dahil tüm bilgilere kktcell.com üzerinden erişilebildiğini hatırlattı.