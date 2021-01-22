Faturasını üzerine aldığı telefon çalıntı çıktı - Son Dakika

Faturasını üzerine aldığı telefon çalıntı çıktı

YALOVA - Yalova'da yaşayan Merve Önadım, hattını üzerine aldığı telefonun çalıntı olduğunu öğrendi.

Merve Önadım Yalova'da bir telekominikasyon bayisine giderek hattının üzerine telefon aldı. İddiaya göre hattını telefona taktığı andan itibaren polisler Merve Önadım'ı takibe aldı. Bir süre sonra ekiplerden gelen telefonla Önadım büyük bir şok yaşadı. Ekipler, Merve Önadım'ı arayarak hakkında suç duyurusu olduğunu söyledi. Ekipler Önadım'ı ifadesini almak için emniyete çağırdı. Olayın şokuyla emniyete giden Önadım, orada telefonun Bursa'da bir kadına ait olduğunu öğrendi. İddiaya göre, Bursa'da pazarda gezerken telefonunu çaldıran kadın ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler araştırma yaparken Merve Önadım'a ulaştı. Dava Bursa'dan Yalova'ya geldi. Önadım telefonu aldığına dair faturasıyla emniyete giderek telekominikasyon bayisine şikayetçi oldu.

Telefonundan tüm bilgilerini silmek zorunda kaldığını ve mağdur olduğunu belirten Önadım, "Telefonu aldığım bayi yüzünden hırsızlıkla suçlandım. Bursa'da bir kadın pazardayken telefonu çaldırıyor. Sonra bu telefon nasıl oluyorsa telekominikasyon bayisine gidiyor. Bende bu telefonu satın almak için oraya gidiyorum bu telefon bana satılıyor. Ben hattımı taktım polisler zaten beni takibe almışlar. Dava Bursa'dan Yalova'ya geliyor. Sonra da polisler beni aradı hakkınızda suç duyurusu var diyerek beni ifadeye çağırdılar. Yaşadığım şokla emniyete gittim. İfademi aldılar. ve telefonu çaldıran asıl sahibine vermemi belirttiler" ifadelerini kullandı.