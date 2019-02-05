Son Dakika Haberleri: Faturasının Başkasına Ait Kredi Kartıyla Ödendiği İddiası

Faturasının Başkasına Ait Kredi Kartıyla Ödendiği İddiası

1 saat önce

Çankırı'da yaşayan bir kişi, cep telefonu faturasının başkasına ait kredi kartıyla ödendiği iddiasıyla bu kişi ile mahkemelik oldu.

Faturasının Başkasına Ait Kredi Kartıyla Ödendiği İddiası, System.String[]
Çankırı'da yaşayan bir kişi, cep telefonu faturasının başkasına ait kredi kartıyla ödendiği iddiasıyla bu kişi ile mahkemelik oldu.

İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan Hilmi Çelikel'in (20) babası üzerine kayıtlı olan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılan cep telefonu hattının faturası, bilgisi dışında Necmiye P'ye ait kredi kartıyla ödendi.

Edirne'de yaşayan Necmiye P'nin şikayetçi olması üzerine Çelikel hakkında, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" iddiasıyla dava açıldı.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cep telefonu faturasının bilgisi dışında Edirne'de yaşayan bir kişinin kredi kartıyla ödendiğini söyledi.

Faturanın otomatik ödeme talimatı bulunduğunu, olayın nasıl olduğunu bilmediğini anlatan Çelikel, "Olay 2017 yılında gerçekleşmiş. Emniyetten ifadeye çağrılınca konudan bilgimiz oldu. İfademizde de kimsenin kartını kullanmadığımızı, mağdurun zararını karşılamak istediğimizi beyan ettik." dedi.

Farklı şehirlerden beş kişinin daha aynı şekilde faturalarının ödendiğini aktaran Çelikel, herhangi bir suç işlemediğini, bu nedenle mağduriyetinin önce giderilmesini istediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Çankırı, Güncel
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