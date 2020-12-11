Faturayı SMS'le alın bir ağaç da siz kurtarın - Son Dakika

Faturayı SMS'le alın bir ağaç da siz kurtarın

11.12.2020 11:59
Faturayı SMS'le alın bir ağaç da siz kurtarın, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan SMS fatura uygulaması ile 645 bin aboneye kağıt fatura gönderilmemesi sayesinde yıllık 17,5 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan SMS fatura uygulaması ile 645 bin aboneye kağıt fatura gönderilmemesi sayesinde yıllık 17,5 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Kağıt faturalar yüzünden yılda 300 ağacın kesildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, tüm abonelerin SMS fatura sistemine geçerek, daha yeşil bir Bursa için katkı verebileceğini söyledi.

Bursa'da yaklaşık 1 milyon 400 bin abonesi bulunan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılında başlatılan SMS fatura uygulaması ile bugüne kadar 645 bin aboneye faturalarını SMS olarak göndermeye başladı. Halen kağıt fatura uygulaması fiilen devam ederken, BUSKİ 2021 yılı sonuna kadar tüm abonelerinin kağıt faturayı sonlandırarak SMS faturaya geçmelerini sağlamayı hedefliyor.

SMS fatura uygulaması hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günümüzde neredeyse herkesin mobil telefon kullandığını belirterek abonelerin hızlı, kaybolma riski olmayan ve çevreci bir seçenek olan SMS faturayı tercih etmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık 1 milyon 400 bin abonesi bulunan BUSKİ'nin her yıl kağıt faturalar nedeniyle 17,5 ton kağıt kullanıldığına dikkat çeken Başkan Aktaş, "Kağıt faturalar yılda ortalama 300 ağacın kesilmesine sebep oluyor. Yeşili korumak için vatandaşlarımızı SMS faturaya geçmeye davet ediyorum. Kağıt fatura üretimi için BUSKİ bütçesinden ayrılan yıllık tutar ortalama 250 bin lira civarında. SMS faturaya geçiş ile bu gider kaleminden sağlanacak tasarrufun kurumun hizmet ve yatırımlarına aktarılması imkanı olacak" dedi.

Hedef daha yeşil Bursa

Hızla artan nüfus ve kentleşmenin, kıt olan dünya kaynaklarının tükenmesine neden olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil Bursa'mızın yeşil kalması ve geleceğin en kıymetli kaynağı olacak suyun gelecek nesillere aktarılması için çevreye duyarlı ve sürdürülebilir politikalar üretmek önceliğimizdir. Teknolojinin insanlığa sunduğu imkanlardan faydalanarak karbon ayak izimizi, su ayak izimizi kontrol altına alarak yaşanabilir, sağlıklı bir kent inşa etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalara halkımızın da katkı vererek, BUSKİ'nin başlatmış olduğu SMS fatura uygulamasına geçmesini bekliyorum" diye konuştu.

SMS faturaya geçen kazanıyor

BUSKİ, abonelerinin SMS faturaya geçmesini özendirmek için bir de kampanya başlattı. Aralık ayında başlayan ve 16 Mart 2021 tarihine kadar sürecek kampanyada, kağıt fatura almayı bırakarak, SMS faturaya geçiş için kayıt yaptıran aboneler arasında çekilişle 16 kişiye mobil telefon ve 16 kişiye de tablet hediye edilecek. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken ise SMS yoluyla kimlik ve iletişim bilgilerini güncellemek. Su tüketimi ve borç bilgilerini cep telefonuna SMS olarak almak isteyen aboneler, 0530 919 0 185'nolu telefona mesaj göndererek bilgilerini kolayca güncelleyebiliyorlar. BUSKİ SMS faturaya geçmek için abonelerin YEŞİL boşluk ABONE NO boşluk TC NO yazıp, 0530 919 0185'e SMS olarak göndermesi yeterli olacak. - BURSA

Faturayı SMS'le alın bir ağaç da siz kurtarın

Büyükşehir Belediyesi, Fatura, Bursa, SMS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Faturayı SMS'le alın bir ağaç da siz kurtarın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Avucuna "iş" ve "aş" yazan 45 yaşındaki adam, kendini demir parmaklıklara astı Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kadro dışı kaldı Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kadro dışı kaldı         
11:53
Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı         
11:14
Güne 7 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 472,7 liradan işlem görüyor Güne 7 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 472,7 liradan işlem görüyor         
10:45
Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı         
10:27
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım         
10:19
Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu         
10:01
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 12:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Faturayı SMS'le alın bir ağaç da siz kurtarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei