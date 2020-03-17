Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı - Son Dakika Dünya

Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı

26 dakika önce

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Zhang Xinmin, "Favipiravir" isimli ilacın yeni tip koronavirüsün iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiğini açıkladı.

Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar 7 bin 951 kişi hayatını kaybetti. Dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüsle ilgili Çin'de önemli bir gelişme daha yaşandı. "Favipiravir" isimli ilacın yeni tip koronavirüsün iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı.

FAVİPİRAVİR İSİMLİ İLAÇ İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi başkanı Zhang Xinmin, yaptığı açıklamada, Shenzhen'de 80 hastayı kapsayan bir klinik araştırma yapıldığını belirterek, "Favipiravir" isimli ilacın hafif ve düzenli vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiğini açıkladı. Xinmin, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini açıkladı.

ÇİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞTI

Öte yandan, Çin Ankara Büyükelçiliği de bu önemli gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Büyükelçiliğin paylaşımında, "'Favipiravir isimli ilacın KOVID-19'un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014'ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı" ifadeleri kullanıldı.

KORONAVİRÜSÜ 15 DAKİKADA BULAN TEST KİTİ GELİŞTİRİLDİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Çin'in Hefei eyaletinde bir şirketin koronavirüsünü 15 dakika içinde tespit eden bir kit geliştirdiği öne sürülmüştü. Çin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 dakika! Hefei, Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüsü test kitleri üretti" ifadeleri kullanılmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:52 
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