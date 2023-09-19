Dev heyecana sahne olan Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarına da güncelleme geldi.
Lige namağlup devam eden Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.40'a düştü. Sarı-lacivertliler ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Önceki favori Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u mağlup etmesine rağmen oranı Fenerbahçe'ye göre daha az düşerken, Trabzonspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 3.50'den 4.75 olarak revize edildi. Öte yandan Trabzonspor'un 20.00 olan oranı ise değişmedi.
İşte güncellenen yeni şampiyonluk oranları;
Son Dakika › Futbol › Favori değişti! Süper Lig'in şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika