Manchester City favori! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nı kazanma oranı - Son Dakika

Manchester City favori! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nı kazanma oranı

Son Güncelleme: 06.09.2023 00:21

Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyonluk oranları açıklandı. Galatasaray'ın zafere ulaşma oranı 200 olarak belirlendi. Organizasyonda 2023-24 sezonunun favorisi ise son şampiyon Manchester City olarak gösterildi.

Dünyanın en zor ligi olan Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın organizasyondaki şampiyonluk oranı belli oldu.

GALATASARAY'A 200 ORAN VERİLDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun oranı 200 olarak belirlendi.

FAVORİ MANCHESTER CITY

Organizasyonda 2023-24 sezonunun favorisi olarak ise son şampiyon Manchester City gösterildi. City'ye 2.70 oran verildi.

İşte Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu için açıklanan oranlar;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Manchester City favori! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nı kazanma oranı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City favori! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nı kazanma oranı - Son Dakika
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