Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti - Son Dakika

Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti

16.11.2020 07:09

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de Esra, Eray ve Barbaros potaya giren isimler oldu. Danilo Zanna'nın imza yemeği olan ruby'i en iyi şekilde yapamayan favori yarışmacı yarışmaya veda etti. Veda konuşması yaparken duygusal anlar yaşayan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef Türkiye 2020'in 100. bölümünde duygusal bir veda yaşandı. Haftanın son gününde mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Karadeniz mutfağından yemekler yapmaya çalıştı. Yemekleri daha iyi yapan kırmızı takım dokunulmazlığın kazananı oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ BELLİ OLDU

Yarışmayı kaybeden mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgahların başına geçti. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet Yalçınkaya'nın surf and turf yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu.

Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti

ERAY, ESRA VE BARBAROS ELEMEYE KALDI

MasterChef'in 13. haftasında ilk iki dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylamalarda Barbaros ve Eray elemeye kalan isimler olmuştu. Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylama sonucunda Esra, haftanın son eleme adayı oldu.

VEFA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şef'in imza tabağı ruby oldu. Oyunda verilen sürenin sona ermesi ile şefler yapılan yemeklerin sunumunu ve tadını kontrol etti. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıklayan şeflere göre eleme oyununun en başarılı tabağını hazırlayan Eray oldu. Son ikiye ise Esra ve Barbaros kaldı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen Esra oldu.

Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

MasterChef'ten elenen Esra gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şefler de duygusal anlar yaşadı. Mehmet Yalçınkaya, Esra'ya bundan sonraki şeflik yaşamında her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti

Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti

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Son Dakika Magazin Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti - Son Dakika Magazin


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