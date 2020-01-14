Favoriler, Masters’ta nal toplamaya devam ediyor

Snooker’da sezonun ikinci Üçlü Taç turnuvası The Masters’ta favori olmayan isimler kazanmaya devam ediyor. İlk gün Joe Perry, son Birleşik Krallık şampiyonu Ding Junhui’yi; Ali Carter ise üç kez Masters şampiyonu Mark Selby’yi yenerek elemişti.

Dün ise iki maçta iki sürpriz daha yaşandı.

Günün ilk maçında dünya 2010 dünya şampiyonu ve 2012 Masters şampiyonu Neil Robertson’un rakibi Stephen Maguire’dı. Daha önce bu turnuvada dört kez yarı final gören ancak geçen yıl ilk turda elenen Stephen Maguire, birçokları için bir sürprize imza atarak Robertson’ı mağlup etti. Maçta 5-3 öne de geçen Robertson, son frame’i bir türlü kazanamadı ve mücadele karar frame’ine kaldı. Maguire, karar frame’ini 38-62 ile kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Günün ikinci maçında ise 2018 Masters şampiyonu Mark Allen, bu turnuvaya ilk kez katılan David Gilbert ile karşılaştı. Robertson-Maguire maçının aksine, bu maçta üst düzey bir rekabet dahi yaşanmadı. Seans arasından önceki dört frame’i de kazanan Gilbert, ikinci seansa maçı bitirmek için çıkmıştı. Allen her ne kadar bir frame kazanarak umutlansa da sonraki iki frame’de kazanan Gilbert oldu ve maç 6-1 sona erdi.

Böylelikle Masters’ta ilk dört maçta da favoriler turnuvaya veda etti.

Bugün yine iki maç var. Son şampiyon Judd Trump, günün ilk maçında, saat 16:00’da sezonun formda isimlerinden Shaun Murphy ile oynayacak. İkinci maçta ise, saaat 22:00’de son iki dünya şampiyonasının finalisti John Higgins’in rakibi Barry Hawkins olacak. Her iki mücadeleyi de Eurosport ekranlarından izleyebilirsiniz.