Favorisiz Gazi Koşusu nefes kesecek

1927'den bu yana kesintisiz olarak yapılan ve at yarışçılığımızın klasik koşusu olan Gazi Koşusu bugün 93. kez start alacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının yarış hayatlarında bir kez katılabildiği dev yarış İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Saat 17.15'te start alacak mücadeleye 21 safkan katılacak. 19 erkek ve iki dişi atın tarihe geçmek için ter dökeceği yarışın favorisi yok. 2400 metre çim pistteki yarışta nimet arif Kurtel'in long Runner'ı jokeyi Halis Karataş , armağan araz'ın Yamanlarbeyi adlı safkanı mustafa Çiçek ve ahmet Güzelocak'ın scoutleo'su jokeyi Gökhan Gökçe ile ön planda olsa da otoriteler tek isim üzerinde birleşemiyor. akgün ve Kuzey Kafkasyalı da bu atlardan sonra iddialı gösteriliyor. Son 4 Gazi Koşusu'nu kazanarak rekor kıran jokey ahmet Çelik bugün the last Romance adlı kısrak ile yarışacak.BiRiNCi TOPLAM 2 MiLYON 393 BiN LiRA KAZANACAKKoşuyu kazanan tayın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 lira ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 liralık yetiştiricilik primi ile bu tutar 2 milyon 847 bin 585 liraya yükselecek.